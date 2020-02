«Oggi Genoa più motivato di noi»

Gasperini elogia l’ex Masiello Le dichiarazioni del tecnico alla fine della gara pareggiata con il Genoa 2 a 2.

«Chi è sull’orlo del precipizio talvolta ha maggiori motivazioni: Spal e Genoa, due squadre che sono un pò disperate, contro noi hanno dato un qualcosa di più. Non era la nostra miglior giornata». Questo l’amaro commento di Gian Piero Gasperini nel post partita di Atalanta-Genoa 2-2, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A.

Dopo il roboante 7-0 contro il Torino, i bergamaschi inciampano contro un’altra squadra in lotta per non retrocedere: «Non c’è stata presunzione, noi non siamo mai stati presuntuosi. Ci sono anche gli avversari - ha puntualizzato Gasperini ai microfoni di Dazn - e noi talvolta non riusciamo a incidere, non era la nostra miglior giornata ma è impossibile giocare così tante giornate di fila con la stessa intensità. Nonostante tutto questo siamo stati capaci di creare diverse occasioni, non posso chiedere altro».

Poi sul ritorno di Masiello da ex: «L’accoglienza e il tributo del pubblico è tutto meritato. È stato tantissimi anni qui e soprattutto nel mio periodo è stato un rappresentante eccezionale di questi anni».

