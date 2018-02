Olimpiadi, è un’Italia d’oro e d’argento

La gioia di Arianna Fontana e di Pellegrino La valtellinese ha battuto tutte nella gara di short track mentre losciatore azzurro è riuscito a conquistare l’argento nel fondo nello sprint a tecnica classica.

«Oro! Il primo trionfo azzurro a PyeongChang2018. Una gara entusiasmante. Grazie Arianna Fontana per questa mia ’primà ai Giochi invernali. Che emozione». Così, su Twitter, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a proposito dell’oro conquistato dalla Fontana.

Arianna Fontana

(Foto by Bernat Armangue)

«E’ stato un lungo viaggio, più bello di come lo avevo immaginato”: sono le prime parole di Arianna Fontana, dopo l’oro olimpico nello short track 500 metri. «E’ un oro che inseguivo da anni, una sensazione stupenda tagliare il traguardo davanti alla coreana in casa sua. Voglio ringraziare Coni, Federazione e famiglia, penso che a mio padre sia venuto un infarto. Ringrazio mio marito Anthony e tutti quelli che mi hanno sostenuto. Sono contenta, perché comunque ho battuto la coreana, squalifica o no»

Choi Min-jeong of South Korea

(Foto by TATYANA ZENKOVICH)

«Finalmente il mio sogno è diventato realtà. L’ho sognato tante volte ma viverlo è anche meglio». Sono le prime parole di Arianna Fontana dopo aver vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang nei 500 donne di short track. «Ritiro? Ho ancora altre gare qui» ha risposto l’azzurra, unica europea oro in questa specialità e prima donna all time nella sua disciplina.

Arianna Fontana of Italy (R)

(Foto by TATYANA ZENKOVICH)

Federico Pellegrino ha conquistato l’argento nella sprint TC uomini alle Olimpiadi di Pyeongchang. Oro al norvegese Johannes Hoesflot Klaebo. La gara si è conclusa al fotofinish. Si tratta della terza medaglia per l’Italia, la seconda della giornata dopo l’oro di Arianna Fontana. Medaglia d’argento al fotofinish per due centesimi di secondo: come per Arianna Fontana vincitrice dell’oro oggi, anche per Federico Pellegrino è stata il fermo immagine a stabilire chi era arrivato davanti e dunque il colore della medaglia nello sprint.

L’azzurro in rimonta dal terzo posto all’ultimo metro ha allungato lo sci sul russo Alexander Bolshunov, e dopo una breve attesa il cronometro ha sancito: Pellegrino secondo, dunque argento, con un ritardo di 1» e 34 centesimi dal norvegese Klebo, oro, mentre il russo Bolshunov era a 1» 36 centesimi, dunque bronzo

Silver medalist, Federico Pellegrino,

(Foto by Matthias Schrader)

