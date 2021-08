Jacobs nella storia, vince l’oro nei 100 metri: «Sono felice, ho realizzato un sogno» Tokyo 2020, l’azzurro trionfa con 9”80. Nessun italiano in 125 anni di Olimpiadi aveva mai partecipato alla finale dei 100.

È italiano l’uomo più veloce del mondo. L’oro vinto da Marcell Jacobs sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 9”80 entra nel mito dello sport azzurro: mai nessun italiano in 125 anni di Olimpiadi aveva neanche partecipato alla finale dei 100. La medaglia d’argento è stata vinta dal statunitense Fred Kerley, bronzo al canadese De Grasse. «Sono felice, ho realizzato un sogno», ha detto Jacobs ai microfoni della Rai. «Questo successo è il mio sogno da quando sono bambino. Già arrivare in finale era eccezionale, ho dato il mille per cento, sono partito come non mai ed è successo. Ci metterò una settimana più o meno a capire quello che ho fatto». « Vedere Tamberi vincere mi ha gasato un sacco - ha proseguito l’azzurro - ho pensato di potercela fare anche io. È una emozione fantastica, sono corso ad abbracciare subito Tamberi. Forse stanotte guardando il soffitto senza riuscire a prendere sonno capirò cosa ho fatto».

L’azzurro si era qualificato alla finale, con 9”84, record europeo. La sua gara, terza e ultima della serie, è infatti stata la più veloce, qualificando quattro atleti su otto: primo con 9’’83 il cinese Su Bingtian, che al fotofinish ha preceduto con lo stesso tempo l’americano Ronnie Baker. Gli altri qualificati alla finale sono il sudafricano Akani Simbine (9” 0), lo statunitense Fred Kerley (9” 6), il britannico Zharnel Hughes (9”8), il canadese Andre de Grasse (9”8) e il nigeriano Enoch Adegoke (10”). «Sono emozionantissima, sapevo che avrebbe fatto bene». È la prima reazione della mamma di Marcell Jacobs, che ha seguito la semifinale olimpica del figlio in tivù da Desenzano del Garda, nel Bresciano dove Jacobs vive. «Vedo il nuovo Usain Bolt» ha aggiunto mamma Viviana.

La finale dei 100 metri

(Foto by Ansa)

© RIPRODUZIONE RISERVATA