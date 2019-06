Olimpiadi, trionfo di Milano-Cortina- Diretta

2026, le Olimpiadi a due passi da Bergamo Da pochi minuti l’annuncio ufficiale è festa grande per la delegazione italiana.

Milano-Cortina ce l’hanno fatta le Olimpiadi del 2016 saranno in Italia.

«L’assegnazione a Milano e Cortina delle Olimpiadi invernali del 2026 è una bellissima notizia per l’Italia. Il Piemonte è pronto fin da subito a mettersi a disposizione con i propri impianti per contribuire alla realizzazione del più grande evento che un territorio possa ospitare». Così, in una nota, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

«Torino e le sue montagne custodiscono un patrimonio di infrastrutture sportive che vale più di mezzo miliardo di euro - osserva il governatore -. Un’eredità olimpica che, insieme all’esperienza maturata, siamo felici di poter mettere immediatamente a disposizione di Lombardia e Veneto».

Qualche minuto prima delle 18 alla presentazione della candidatura e erano intervenute le campionesse bergamasche Michela Moioli e Sofia Goggia. Ecco che cosa avevano detto.

«Qualche voto in più lo abbiamo guadagnato». Sofia Goggia è entusiasta di come è andata la presentazione finale di Milano-Cortina in vista dell’assegnazione dei Giochi invernali 2026. L’olimpionica azzurra di sci si è presentata davanti alle telecamere sorridente e con la bandiera tricolore al collo, assieme alle altre atlete intervenute nella presentazione, Michela Moioli e Arianna Fontana, e la loro soddisfazione è condivisa dal presidente del Veneto Luca Zaia. «Abbiamo un dossier vincente, sì e capito dalle parole di Morariu (presidente della commissione di valutazione del Cio, ndr), e siamo stati vincenti anche nella presentazione - ha notato -. Ci siamo presentati senza fare richiami al Cio.

Stoccolma ha anche tirato le orecchie al Cio... Noi non lo avremmo mai fatto». Decisamente sorridente anche Attilio Fontana: «Adesso si deve solo aspettare il voto - ha detto il presidente della Lombardia - Bellissima presentazione, le atlete sono state qualcosa in più che ha emozionato con la loro voglia di portare le Olimpiadi in Italia. o segni di apprezzamento».

The 134th IOC Session, Day 1 - Host City Election 2026 #WinterOlympics #134IOCSession https://t.co/GJi0zt86rB — IOC MEDIA (@iocmedia) 24 giugno 2019

