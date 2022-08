Ondei, una perla ai Mondiali Cadetti: Serena è argento a Sarajevo

Un argento dorato brilla come il suo sorriso. Serena Ondei è vicecampionessa mondiale cadetti di Judo , dopo l’exploit che sabato 27 agosto l’ha fatta salire sul secondo gradino del podio al World Championship Cadets, la kermesse iridata giovanile a Sarajevo, in Bosnia . Per la 17enne di Rovetta il secondo posto ai Mondiali Cadetti è la conferma dell’ascesa nel panorama internazionale della disciplina dopo il bronzo agli Europei di categoria a giugno in Croazia.

Per arrivare a giocarsi il titolo mondiale Serena ha affrontato quattro match, a cominciare dalla sfida alla canadese Kiera Burt, battuta con ippon uchimata. Dopo aver superato la francese Teophila Darbes-Takam, Serena ha fatto gli straordinari in semifinale per aver ragione della kazaka Azhar Askhat, vicecampionessa d’Asia, regolata al golden score con la squalifica dell’avversaria. Tra Serena e il sogno dell’oro resta l’uzbeka Barchinoy Kodirova che sembra alla portata. Ma l’uzbeka sorprende la bergamasca in avvio di match e per Serena non c’è niente da fare. Restano un argento che brilla e un pizzico di rimpianto. «Sono molto emozionata per questa medaglia – ha spiegato la 17enne seriana –, ho lavorato duramente per i Mondiali e spero che questo risultato sia solo soltanto l’inizio».