«Ora il Genoa, poi pensiamo alla Coppa»

Gasperini:gara decisiva per la Champions Prendere parte alla prossima Champions è una chance da non lasciarsi scappare, anche se qualche giorno dopo ci sarà l’occasione di portarsi a casa un trofeo.

La finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo contro la Lazio non è oggi la priorità per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che sabato pomeriggio alle 15 affronta il Genoa per una gara che potrebbe essere decisiva nella corsa all’Europa dei grandi.

«Vincere domani (sabato, ndr) vorrebbe dire mettere una seria ipoteca sul campionato - chiarisce il tecnico della Dea -. Ci siamo creati questa opportunità e non è una cosa che capita tutti gli anni, perciò l’attenzione da parte nostra è massimale sul campionato. Da sabato sera penseremo alla finale di coppa. Possiamo ancora essere dentro a tutto o fuori da tutto: sabato però è fondamentale perché poi mancheranno solo due partite».

All’andata, a Marassi, l’Atalanta fu sconfitta 3-1 ma «quella di domani (sabato, ndr) sarà un altro tipo di gara. Dobbiamo stare attenti, perché affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti e contro di noi ha dimostrato cosa può fare. Sarà una partita importante per entrambe le squadre». Gli orobici si presentano all’appuntamento con defezioni importanti: oltre all’infortunato Toloi, mancheranno per squalifica Gomez, Palomino e Mancini.

«È una gara che dobbiamo superare anche con queste assenze perché è una partita fondamentale», insiste Gasperini, che prima di Bergamo ha scritto pagine di storia importanti sotto la bandiera rossoblù. «Seguo sempre con affetto il Genoa, è una piazza molto entusiasta dove ho vissuto tanti momenti fantastici - chiosa -. Il Genoa sta bene fisicamente e ultimamente ha fatto delle buone partite: è una squadra che ha dei valori e sono convinto che si salverà».

