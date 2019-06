Il duello in campo tra Rodrigo Palacio e Marten de Roon: ora potrebbero diventare compagni (Foto by Afb)

Palacio, può essere la volta buona

Le novità del calcio mercato nerazzurro L’argentino del Bologna è da sempre un pupillo di Gasperini. Intanto Guarin si propone ma il colombiano viene da tre stagioni in Cina: dovrebbe ridursi l’ingaggio.

Palacio e Guarin: obiettivi o suggestioni? È più possibile il primo del secondo. Radiomercato, nelle ultime ore, ha accostato due nomi pesanti all’Atalanta: tra i due ex interisti, quello che ha le maggiori chance di arrivare a Bergamo è l’argentino.

Rodrigo Palacio è da sempre sulla lista di Gasperini: il tecnico ha allenato «El Trenza» ai tempi del Genoa e l’ha eletto giocatore perfetto per il suo tipo di calcio. Per questo ha provato a portarlo in nerazzurro puntualmente nelle scorse sessioni di mercato. Ora potrebbe essere arrivato il momento buono: Gasp accoglierebbe Palacio a braccia aperte e l’Atalanta potrebbe accontentarlo. Si tratterebbe di un arrivo a costo zero, visto che l’ex genoano è in scadenza con il Bologna: nelle scorse settimane, il rinnovo annuale con i felsinei sembrava vicino, ma l’eventuale affondo dei nerazzurri potrebbe cambiare i suoi piani.

