Palomino salva l’Atalanta

A Crotone arriva solo un punto (1-1) Serviva la migliore Atalanta per battere questo Crotone. Non lo è stata per quasi tutti i 90 minuti: propositiva sì, ma non decisiva e quasi mai cattiva.

I padroni di casa hanno temporeggiato in attesa dell’errore nerazzurro. Che è arrivato nel momento peggiore della partita con Berisha a regalare un assist perfetto a Mandragora. Con le punte «spuntate» ci ha pensato la difesa a confezionare il pareggio. Tiro di Masiello, respinta di Cordaz e Palomino vero rapace in area. Fino all’88’, quando è arrivato l’1-1 finale, i nerazzurri non sono mai riusciti a mettere sotto il Crotone. E dire che Gasperini aveva messo sul tavolo tutte le sue carte d’attacco: l’inedita coppia Petagna-Cornelius con Ilicic a supporto e Cristante in mezzo al campo al posto di Freuler. I due marcantoni non hanno quasi mai impensierito la difesa avversaria. Intesa da rivedere.

Solo Ilicic e de Roon hanno procurato qualche brivido a Cordaz, bravo a farsi trovare pronto sia su calci piazzati, sia in mischia. Nella ripresa molta più Atalanta che Crotone. Nerazzurri padroni del gioco e baricentro spostato verso l’alto. I rossoblù colpiscono, poi accusano la veemente reazione nerazzurra. Arriva un punto, tutto sommato prezioso, ma l’obiettivo dei nerazzurri era ben altro.

Clicca qui per accedere alle pagelle dei lettori

Qui la cronaca in diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA