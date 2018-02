Papu dà la carica all’Atalanta: ci crediamo

«Il pubblico ci aiuterà contro il Borussia» Il capitano è pronto per Reggio Emilia: «Dobbiamo stare attenti a non prendere gol. Bisogna giocare in modo intelligente».

«Ci crediamo con tutte le nostre forze»: il capitano è pronto per Reggio Emilia e con lui tutta la squadra. «A Dortmund abbiamo dimostrato di poter far male al Borussia – ha dichiarato Papu Gomez nel post partita con la Fiorentina ai microfoni di Sky –. A Reggio poi ci sarà il nostro pubblico a darci la spinta. Dobbiamo stare attenti a non prendere gol. Bisogna giocare in modo intelligente». A rendere moderatamente ottimista il Papu è soprattutto la sintonia che avverte tra i giocatori atalantini: «C’è una chimica speciale nello spogliatoio. Chi entra fa bene: sintomo della forza e della compattezza del gruppo».

E sulla sua condizione fisica ammette «Finora ho quasi sempre avuto qualche acciacco che non mi faceva rendere al 100%. Ma con la Fiorentina mi sono sentito molto bene. Devo finire bene la stagione».

Ottimista in vista delle trasferta a Reggio Emilia di giovedì 22 marzo anche il centrocampista Timothy Castagne: «La gara di andata ci ha dato consapevolezza: ora sappiamo che possiamo fare gol al Borussia e batterlo nel doppio confronto – continua Timothy Castagne –, però sul 2-1 per noi là, si doveva chiudere. Comunque siamo carichi, motivati e ce la giochiamo».

