Papu e Caldara, allenamenti a parte

Ancora mal di schiena, Crotone a rischio Prosegue la preparazione dell’Atalanta in vista dell’anticipo contro il Crotone, in programma allo stadio Ezio Scida sabato 10 febbraio alle 18. Caldara e Gomez ancora con il mal di schiena.

Mercoledì mattina Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d’allenamento a Zingonia: lavoro personalizzato per Caldara e Gomez, terapie per Rizzo. Per tutti gli altri esercizi in palestra e lavoro con la palla sul campo principale del centro Bortolotti. Giovedì, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.

Gomez e Caldara stanno soffrendo entrambi di mal di schiena: quello messo peggio pare il difensore, che a questo punto difficilmente partirà titolare. Pure il Papu, comunque, è dolorante e potrebbe dare forfait: in ogni caso, per entrambi, saranno decisivi i prossimi allenamenti. In questo momento, è comunque probabile la loro assenza, anche considerando che, subito dopo il Crotone, ci sarà il Borussia Dortmund (giovedì 15 si gioca in Germania l’andata dei sedicesimi di Europa League), per una partita di fondamentale importanza.

