Papu, il saluto al grande amico Petagna

«Per qualsiasi cosa sarò sempre qua» Papu Gomez saluta l’amico e compagno di squadra Andrea Petagna con un dedica commovente su Instagram.

Una carrellata di foto insieme per salutarsi ma non dirsi addio: è quella che ha postato Papu Gomez per salutare l’ormai ex compagno di squadra Andrea Petagna. Sul suo profilo Instagram il Papu ha postato tanti bei momenti di vita di squadra insieme tra i due nerazzurri. E una dedica: «In bocca al lupo in questa nuova avventura amico. Ricordati che sarò sempre qua per qualsiasi cosa tu abbia bisogno».

Dal canto suo Petagna, nuovo acquisto della Spal, si è congedato dai tifosi atalantini con una foto e un messaggio sempre dal profilo Instagram: semplicemente «Grazie Bergamo».

Grazie Bergamo @atalantabc #onlygoodvibes #forzaspal Un post condiviso da ANDREA PETAGNA (@andreapetagna) in data: Lug 18, 2018 at 11:36 PDT

