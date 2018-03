«Papu sarà decisivo a fine stagione»

Gasperini, vittoria importante per l’Europa Il tecnico nerazzurro molto soddisfatto della prestazione e di Gomez dice: «Lui si sta tenendo tutte le sue cartucce per il finale di campionato, che prevedo sarà molto difficile».

«Per noi questa vittoria è fondamentale perché ci permette di restare in corsa nella zona della classifica che ci interessa». Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria in trasferta conquistata al Dall’Ara contro il Bologna. Il tecnico nerazzurro parla anche del momento di forma poco esaltante del Papu Gomez. «Lui si sta tenendo tutte le sue cartucce per il finale di campionato, che prevedo sarà molto difficile. Si deve comprendere che i calciatori non sono delle macchine e che anche loro possono avere dei momenti di flessione. Io comunque sono convinto che tornerà a essere determinante proprio come Ilicic, che anche oggi ha giocato una partita ad alto livello».

Gasperini, infine, analizza la stagione disputata dalla sua squadra fino a oggi. «Per noi questa è una buona stagione. Speravamo molto nell’Europa League perché è stata una competizione che abbiamo affrontato con grande entusiasmo. Sono invece dispiaciuto per le insinuazioni fatte sulla formazione presentata nella partita poi annullata con la Juventus per il maltempo. Comunque, degli altri ce ne frega molto poco e noi continuiamo sulla nostra strada e continuando a onorare i nostri impegni come abbiamo sempre fatto nonostante i calendari non semplici».

