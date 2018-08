Parte il Campionato di Serie A

Al via anche la gara pronostici dei bar La sera di lunedì 20 agosto, alle 20,30, scatterà il campionato dell’Atalanta, in casa contro il Frosinone.E con la prima di serie A ripartirà anche la gara pronostici dei bar.

Chi vincerà lo scudetto attualmente detenuto dall’Oratorio Santa Maria d’Oleno di Sforzatica (Dalmine)? Sarà come sempre una competizione simpatica e combattuta. Le regole del gioco restano quelle consolidate: tre punti per chi azzecca il risultato esatto, uno per chi indovina solo il segno in schedina (vittoria, pareggio o sconfitta).

Per partecipare basta spedire, via mail, nome del locale (con un recapito) e risultato all’indirizzo di posta elettronica garadeibar@eco.bg.it o al numero di fax 035.386217. I pronostici dovranno pervenire in redazione entro le 16 del giorno precedente la gara, ma verranno considerati validi anche quelli dei ritardatari, purché spediti entro l’inizio della partita.

