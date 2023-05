Parte il Giro d’Italia, il via in Abruzzo: sfida Evenepoel-Roglic, il 21 tappa a Bergamo

Un Paese in rosa. L’Italia si prepara allo spettacolo dell’edizione numero 106 del Giro, 21 tappe in tre settimane che si prenderanno gli occhi e il cuore degli italiani. Si parte sabato 6 maggio in Abruzzo, con la cronometro Fossacesia Marina-Ortona (19,6 km pianeggianti), la prima delle tre frazioni contro il tempo. Si chiuderà domenica 28 maggio con la passerella finale ai Fori Imperiali di Roma, una settimana dopo l’approdo in Bergamasca per la quindicesima tappa, domenica 21: partenza da Seregno, passaggio per Selvino, Miragolo, Valpiana, l’arrivo in città, lo spettacolo della «Boccola» e il rush finale in viale Roma. Ma sarà probabilmente l’ultima settimana, con l’attacco alle montagne, la scalata al Monte Bondone, il traguardo a Val di Zoldo, e soprattutto la mitica e massacrante Longarone-Tre cime di Lavaredo, con i suoi cinque passi in 183 km, a certificare sogni e classifica.