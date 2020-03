Partita Atalanta-Sassuolo rinviata

Ecco come richiedere rimborso L’Atalanta ha dato corso alle procedure di rimborso dei biglietti per la partita col Sassuolo valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di serie A.

Inizialmente prevista per domenica 23 febbraio e rinviata ufficialmente a porte chiuse a mercoledì 18 marzo (18.30) sempre al Gewiss Stadium di Bergamo.

Per gli acquisti on line sul circuito Vivaticket è previsto il riaccredito automatico dell’importo pagato su carta di credito, mentre per i tagliandi comprati nei punti vendita ufficiali è necessario recarsi presso questi ultimi provvisti di titolo di ingresso originale entro e non oltre mercoledì 11 marzo. Il rimborso è relativo al prezzo del biglietto e non include le commissioni di servizio.

