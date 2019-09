«Partita strana, ma l’abbiamo buttata via»

La delusione del Gasp dopo la sconfitta A clado mister Gasperini commenta il 3 a 2 subito dal Torino.

«È stata una partita strana ma non abbiamo sofferto particolarmente: il risultato è un pò casuale. La squadra ha fatto però molto bene e creato tantissimo». Così Gian Piero Gasperini analizza l’altalena di emozioni in Atalanta-Torino, partita valida per la seconda giornata di Serie A vinta 3-2 dai granata. Due delle tre reti della squadra di Mazzarri sono arrivate da palla inattiva. «Non possiamo continuare a prendere gol su calcio piazzato, in passato il nostro punto di forza.

Siamo ancora in fase di rodaggio, come molte altre squadre - ha proseguito il tecnico orobico ai microfoni di Dazn - Subiamo gol pesanti che condizionano il risultato e la prestazione: l’abbiamo buttata via noi. Abbiamo dovuto rincorrere e una volta in vantaggio non siamo riusciti a mantenere il risultato. Questa partita non deve però togliere slancio alla squadra, possiamo far bene anche quest’anno». Per Gasperini chiosa finale dedicata alla situazione di Skrtel: «Avrebbe potuto giocare ma ha manifestato delle difficoltà nella difesa a tre», ha spiegato il tecnico dell’Atalanta.

