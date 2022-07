Pasalic e Musso lavorano con la squadra, a parte Miranchuck e Cambiaghi

Buone notizie per l’Atalanta: Mario Pasalic e Juan Musso sono arrivati in ritiro a Clusone, lunedì 11 luglio 2022, e sono a disposizione di Gasperini. Pasalic ha attraversato il campo in solitaria anticipando l’ingresso dei compagni e prendendosi i primi applausi della stagione dai 500-600 spettatori in tribuna. Il centrocampista croato ha svolto un lavoro specifico iniziando con una serie di giri di campo, ma poi ha partecipato alla partitella su campo ridotto denotando già una discreta condizione. Anche Musso è arrivato a Clusone e si è allenato tra i pali (mal di schiena risolto) mentre a Zingonia è rimasto solo Toloi (fastidio alla caviglia). A parte hanno lavorato Miranchuk (lievemente acciaccato, dovrebbe tornare in gruppo a breve) e Cambiaghi (infiammazione tendinea).