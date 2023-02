Pasalic finalmente in gruppo: sabato con l’Udinese potrebbe tornare a disposizione

Buone notizie in casa nerazzurra alla ripresa degli allenamenti di martedì 28 febbraio: Mario Pasalic ha lavorato in gruppo senza avvertire fastidi e, dopo aver saltato le partite con Lazio, Lecce e Milan per un problema alla caviglia destra, il ritorno in campo di avvicina. Già sabato nell’anticipo contro l’Udinese (ore 18 al Gewiss Stadium) il centrocampista croato potrebbe essere fra i convocati.