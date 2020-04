Pasqua con pensiero a chi non c’è più

Atalanta: «Troppi cari se ne sono andati» Gli auguri del club nerazzurro sui canali social della società.

Una Pasqua nerazzurra per onorare la memoria delle vittime dell’emergenza sanitaria: «Auguri con un pensiero a chi non c’è più». L’Atalanta sul suo sito ufficiale omaggia così i morti per la pandemia di Coronavirus.

«Buona Pasqua. Sarà una Pasqua diversa, non solo per la situazione di emergenza sanitaria che il mondo intero sta attraversando e che ha costretto a misure di prevenzione mai adottate prima - si legge -. A causa di questo maledetto virus invisibile se ne sono andate tante, troppe persone care.

Soprattutto per questo sarà una Pasqua diversa. Nel ricordo di chi purtroppo non c’è più». Nel solo mese di marzo, il club di Zingonia ha dovuto listarsi a lutto sei volte per altrettanti collaboratori o ex, tutti legati al settore giovanile: i dirigenti Aldo Valerio, Enzo Marando ed Enzo Donina; lo scout Albino Brogni e il massaggiatore Severino Possenti; infine, don Fausto Resmini, vicino ai ragazzi del vivaio presso il convitto della Casa del Giovane. Un concetto ribadito sui canali ufficiali di Twitter e Instagram: «Un augurio di speranza, con un pensiero a tutte le persone care che ci hanno lasciato. Buona Pasqua, Atalantini».

