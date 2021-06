Passione basket: a Daste si parla di Nba e del progetto «Streetball» di King of the Pilo Domenica 27 giugno dalle 17 a Bergamo nel nuovo spazio polivalente di Daste e Spalenga in programma «Talking about a ring»: due giornalisti esperti di basket a stelle e strisce dialogheranno con il pubblico e risponderanno a domande e curiosità. Durante la serata anche la presentazione di «Streetartball Project» di King of the Pilo.

Chi si metterà al dito l’anello questa stagione? No, non stiamo parlando di un matrimonio, ma del campionato di basket Nba arrivato ormai alle finali di Conference, non senza sorprese.

A ovest Los Angeles Clippers contro Phoenix Suns, ad est Milwaukee Bucks contro gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari: in quattro fanno solo due titoli Nba conquistati nella loro storia, un epilogo tanto sorprendente quanto avvincente. Si parlerà anche di questo domenica dalle 17 a Daste, il nuovo spazio polivalente di via Daste e Spalenga a Bergamo. Un faccia a faccia con Davide Chinellato e Davide Piasentini, giornalisti de

La Gazzetta dello Sport

Dalle 17, risponderanno a domande e curiosità di sportivi e appassionati

Danilo Gallinari

(Foto by Facebook)

«Talking about a ring» è un appuntamento organizzato dal gruppo ThreeThrows e nell’introduzione del pomeriggio che si annuncia caldo, non solo per il meteo, sarà presentata anche la nuova (coloratissima) iniziativa «Streetartball Project» di King of the Pilo , lo storico torneo di basket 3 contro 3 nel playground di via Rosolino Pilo a Valtesse. L’evento di domenica si svolgerà nel rigoroso rispetto delle norme anti-Covid, la prenotazione è quindi obbligatoria telefonando dalle 14 alle 18 al numero 3207203193.

Il campetto del Pilo, colorato dall’artista Baro grazie allo «Streetball Project»

© RIPRODUZIONE RISERVATA