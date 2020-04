Per Garlini «Atalanta da sogno

senza la forzata interruzione» Oliviero Garlini bomber bergamasco di Stezzano ed ex nerazzurro (38 partite, 18 reti, in due tornei) è convinto che se non ci fosse stata l’interruzione l’Atalanta avrebbe continuato una marcia da sogno.

«Un vero peccato – dice la punta che da qualche anno fa l’opinionista con autorevolezza a Bergamo Tv – la pur giustificata sosta visto come stavano volando le pedine di mister Gian Piero Gasperini. Oltre ai brillanti risultati sul manto erboso era uno spettacolo vederli giostrare praticamente dal primo all’ultimo istante delle partite. Non a caso non esistevano avversarie, anche tra le più titolate, che non la temessero da cima a fondo, fate un po’ voi...».

Garlini sposta l’argomento sulla favorita allo scudetto non appena si ripartirà: «Sarà una lotta all’ultimo coltello coinvolte, in ordine alfabetico, Inter, Juventus e Lazio. Secondo me, se dovessi scommettere, privilegerei la Lazio dal momento che dispone di un tecnico come Simone Inzaghi, ottimo psicologo nel mantenere compatto lo spogliatoio e che sa leggere le gare in maniera strategica sia per le scelte tattiche che tecniche. Naturalmente saremo di fronte a un verdetto tutto da leggere con la Lazio, ribadisco, candidata comunque a festeggiare il prestigioso primato».

Tornando all’Atalanta un accenno alla Champions: «Lo strepitoso modo col quale Papu Gomez e soci hanno liquidato il Valencia conferma che pure strada facendo la squadra potrà proseguire al meglio la cavalcata nella prestigiosa rassegna europea. Sulle possibilità di accesso anche alla prossima competizione non ho il minimo dubbio considerata la rassicurante posizione della classifica». Parola di Garlini...

