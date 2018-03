Per l’Atalanta l’ennesima gara decisiva

Con la Juve per inseguire ancora l’Europa Così complicata, così diversa, così maledettamente difficile, ancor più dell’ultima volta, del rinvio per neve di fine febbraio.

Si torna nuovamente in campo per un Juventus-Atalanta che sembra una storia infinita: allo Stadium di Torino andrà in onda il 4° appuntamento tra le due formazioni in questa stagione, match tutti equilibrati come mai è successo nella storia recente atalantina.

Due successi Juventus per 1-0 in Coppa Italia, il 2-2 in rimonta atalantina a Bergamo in campionato, mancando così solo la ciliegina, risultato che alla vigilia pare ancora più impossibile delle altre volte. L’Atalanta sta bene e si è visto a Bologna, dove ha dominato l’avversario, riuscendo però a sbloccarsi solo nel finale, la costante dell’annata alla quale i tifosi sono ormai abituati a poco più di 10 giornate dal termine. Stavolta sarà ancora più dura, c’è il morale a mille degli juventini, il passaggio del turno in Champions, il primo posto a discapito del Napoli, un super Dybala che di fatto nel match rinviato per neve non era ancora pienamente recuperato.

Diverse e maggiori le alternative a disposizione di mister Allegri, mentre per il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini c’è il dubbio o cruccio Gomez. L’infortunio annunciato in sala stampa aveva fatto pensare al peggio, ma nella lista dei convocati il capitano nerazzurro c’è, in un periodo davvero complicato. Il tecnico in sala stampa non ha nascosto il suo momento difficile, lo ha invitato a reagire, perché a Bologna è mancato dal punto di vista dello spirito: il campionato è ancora lungo, gli episodi pesano, ma non devono essere un macigno, perché nelle due gare di Coppa la Juve ha meritato il passaggio oltre il rigore sbagliato dall’argentino, in Europa League più che il suo errore sottorete ha pesato il gol subito nel recupero in Germania. Il capitano argentino tiene sulle spine Gasperini, ma dovrebbe partire dalla panchina: in difesa dubbio Caldara, mentre in attacco per un posto al fianco di Ilicic, sempre più indispensabile nello scacchiere bergamasco, c’è il ballottaggio tra Petagna e Cornelius.

L e probabili formazioni

Juventus (4-3-3): 1 Buffon; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic. A disp. 23 Szczesny, 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 15 Barzagli, 30 Betancur, 8 Marchisio, 12 Alex Sandro, 27 Sturaro, 9 Higuain. All. Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha; 5 Masiello, 6 Palomino, 3 Toloi; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 4 Cristante; 72 Ilicic, 29 Petagna. A disp.: 91 Gollini, 31 Rossi, 3 Toloi, 28 Mancini, 32 Haas, 8 Gosens, 21 Castagne, 99 Barrow, 23 Melegoni, 9 Cornelius, 10 Gomez. All. Gasperini.

Arbitro: Mariani di Aprilia

