Per l’ultima giornata Lookman a caccia di una maglia da titolare

Dopo due presenze partendo dalla panchina (contro Verona e Inter) che hanno certificato il completo recupero dopo l’infortunio, Ademola Lookman per l’ultima partita di campionato potrebbe giocare dal primo minuto. Il bomber atalantino (13 gol in Serie A in questa stagione) cerca infatti una maglia da titolare per la sfida di domenica 4 giugno alle 21 a Bergamo contro il Monza. In tal caso sarebbe uno fra Pasalic ed Ederson a cedergli il posto.