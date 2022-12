Mascio e BB14, turni infrasettimanali: gli avversari sembrano alla portata

Per Mascio (A2) e BB14 (B) turni infrasettimanali di campionato mercoledì 7 dicembre (alle ore 20,30 il pronti via). Sfida del pronto riscatto quella dei trevigliesi al PalaFacchetti contro Monferrato, avversaria di non eccelsa levatura tecnica. L’inatteso flop di domenica scorsa ad Agrigento va subito dimenticato anche per non perdere contatto con il tandem di testa, Cremona-Cantù avanti di quattro lunghezze. Una sconfitta quella in Sicilia peraltro negativa sotto ogni aspetto, giocata sotto tono dalle pedine utilizzate da coach Fenilli ad eccezione dello statunitense Clark. Da sfruttare adeguatamente anche il solito appassionato contributo da parte della tifoseria trevigliese.

In trasferta-lunga la BB14 ospite del Reggio Calabria, fanalino di coda dl girone con all’attivo la miseria di un successo. Da qui una ghiotta occasione per capitan Simoncelli e compagni per blindare la vittoria dopo l’ ultima sconfitta in casa contro il modesto Ragusa. Molto dipenderà dalle prestazioni dei tre senior, Sodero, Simoncelli e Genovese in aggiunta alla verve atletica del gruppone dei baby. Un blitz in Calabria servirebbe come il pane per non vedersi cacciare nella zona calda della graduatoria.