«Pessina? Duttile. Zapata sta crescendo»

Gasp: bene lo stop dei match genovesi «Quando capitano queste cose non sai mai qual è la scelta migliore, se lo spettacolo è giusto che continui o se bisogna fermarsi per riflettere: di fronte a queste situazioni dolorose va bene tutto, non critico nè una scelta nè l’altra». Lo ha detto mister Gasperini.

«Ora con la testa dobbiamo andare subito all’inizio del campionato. Questa è una fase fondamentale, le prossime settimane saranno importantissime per il prosieguo della stagione». Queste le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini al termine del match di Europa League contro l’Hapoel Haifa, che ha regalato ai nerazzurri la qualificazione allo spareggio per la fase a gironi.

«Nel primo tempo non abbiamo fatto una buona gara, ma sotto il profilo dell’impegno e della determinazione ci siamo stati - ha sottolineato l’allenatore dell’Atalanta ai microfoni di Sky -. Poi nella ripresa abbiamo anche giocato meglio. In ogni caso è stata l’occasione per vedere i calciatori meno impiegati. Pessina? È un ragazzo duttile, ha capacità di corsa e ottima tecnica, sa giocare in tutti i ruoli del centrocampo e quindi per lui è facile intendersi con gli altri. Zapata? È un giocatore in crescita, ci vuole ancora un po’ di pazienza per vederlo al massimo, ma l’atteggiamento è quello giusto».

Un commento anche su Genova e l’avvio del Campionato: «Se è giusto fermare tutta la prima giornata di campionato dopo la tragedia di Genova? È stato sicuramente giusto rinviare i match delle genovesi, per il resto quello che decide la Lega per me va bene» commenta il mister che aggiunge: «Quando capitano queste cose non sai mai qual è la scelta migliore, se lo spettacolo è giusto che continui o se bisogna fermarsi per riflettere: di fronte a queste situazioni dolorose va bene tutto, non critico nè una scelta nè l’altra».

