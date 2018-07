Petagna verso l’addio, manca solo la firma

I gol e assist più belli con l’Atalanta-Video L’accordo con la Spal è già in fase avanzata ma all’ultimo sembra si sia fatto aventi anche il Genoa.

Lunedì 16 luglio potrebbe essere il giorno della cessione di Petagna: l’accordo con la Spal è già stato trovato e sarà da formalizzare nell’incontro tra le due società. Se non ci saranno sorprese, il triestino lascerà Bergamo dopo due anni per trasferirsi a Ferrara (dove guadagnerà 1,2 milioni a stagione): all’ Atalanta andranno 2 milioni subito e altri 10 tra un anno, nel momento in cui la Spal eserciterà il riscatto (obbligatorio solo in caso di salvezza). Ma attenzione al tentativo di inserimento in extremis da parte del Genoa.

Ecco i gol e gli assist più belli di Petagna.

