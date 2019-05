Pioggia e neve sulla Granfondo Gimondi

Gara accorciata, le foto della partenza La comunicazione dell’organizzazione della gara è arrivata in mattinata viste le precipitazioni che hanno colpito la nostra provincia nella notte. A Selvino ci sono 3° gradi.

L’organizzazione della Granfondo Gimondi-Bianchi, in considerazione delle condizioni atmosferiche e delle precipitazioni della notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio, ha comunicato la decisione di disputare la gara limitatamente al percorso corto (89,4 km) con il passaggio su Colle del Pasta, Colle del Gallo e Selvino, dove la temperatura nella mattinata è scesa fino a 3°. Non sussistono invece condizioni di sufficiente sicurezza sui percorsi medio e lungo. La manifestazione ha preso il via regolarmente il via da Viale Marzabotto alle ore 7:00.

Guarda le foto della partenza

(Foto by Beppe Bedolis)

(Foto by Beppe Bedolis)

(Foto by Beppe Bedolis)

(Foto by Beppe Bedolis)

(Foto by Beppe Bedolis)

