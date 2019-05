Domenica c’è la Granfondo Gimondi

Attenzione alle strade chiuse e al meteo Siamo quasi ai blocchi di partenza della Granfondo Internazionale Felice Gimondi Bianchi: si parte alle 7 di domenica 5 maggio, da via Marzabotto. Con la speranza di una schiarita sul fronte maltempo.

Intanto, occhio a divieti, blocchi e rallentamenti. Dalle 12 di sabato 4 maggio alle 17 di domenica 5 maggio in via Marzabotto, via Pinetti, via Nedo Nadi, piazzale Goisis divieto di sosta con rimozione forzata; dalle 18 di sabato alle 17 di domenica in via del Lazzaretto divieto di sosta con rimozione forzata; dalle 22 di sabato alle 17 di domenica in via Fossoli (nel tratto antistante il bocciodromo gli stalli sono riservati ai partecipanti al campionato italiano di bocce), via Conca Fiorita, via Crescenzi divieto di sosta con rimozione forzata; dalle 23 di sabato alle 17 di domenica in via Marzabotto, via Pinetti, via Nedo Nadi, via del Lazzaretto divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli; dalle 5 alle 17 di domenica in via Buttaro divieto di sosta. Divieto di transito durante il passaggio degli atleti dalle 6,30 alle 17 di domenica e comunque sino al termine della manifestazione, lungo il percorso: andata piazzale Goisis, via del Lazzaretto-viale Giulio Cesare-rotonda Goisis-circonvallazione Plorzano-largo Decorati al Valor Civile-via dei Bersaglieri. Ritorno: via Da Stabello-via Baioni-via del Lazzaretto-Piazzale Goisis.

Ecco invece le fasce critiche in provincia. Dalle 7 alle 8,30: Gorle, Scanzorosciate, Cenate Sotto, Cenate Sopra, Trescore Balneario, Entratico, Luzzana, Borgo di Terzo, Vigano San Martino, Casazza, Gaverina. Dalle 8 alle 10,30: Albino, Nembro, Selvino, Rigosa di Algua, Costa di Serina, Bracca. Dalle 8,45 alle 10,30: Zogno, San Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco. Dalle 9 alle 12,15: Taleggio, Vedeseta, Val Brembilla, Sedrina.

Dalle 9,30 alle 14,45: Berbenno, San Omobono Terme, Costa Imagna, Roncola, Bedulita, Capizzone, Strozza, Almenno San Salvatore, Villa d’Almé. Dalle 9 alle 15: Villa d’Almè, Almè, Sorisole, Ponteranica, Bergamo.

Ecco tutte le altre indicazioni relative alla gara: basta cliccare qui.

