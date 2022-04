Playoff, l’Agnelli Tipiesse comincia bene: battuto Lagonegro in gara1 dei quarti

Ottima la prima. L’Agnelli Tipiesse comincia con il piede giusto l’avventura nei playoff di Serie A2, battendo Lagonegro 3-1 (25-18, 25-21, 25-27, 25-19) in gara1 dei quarti di finale sabato 16 aprile al palazzetto dello sport di Cisano Bergamasco. Miglior marcatore per i rossoblù lo schiacciatore Padura Diaz, che ha firmato 22 punti, ma buona prova anche del martello Terpin (18 punti per lui).

Partenza sprint, avanti 2-0

I rossoblù partono subito forte, portandosi avanti 5-1, poi 21-15 e chiudono la prima frazione con un ace di Padura Diaz. Il 70% di efficacia in attacco e il 62% in ricezione fotografano la superiorità dell’Agnelli Tipiesse che nel secondo set va sotto (4-7) prima di trovare il break decisivo con Pierotti in battuta. Gli ospiti restano in scia ma Terpin chiude sul 25-21. Lagonegro però non si arrende e riparte forte nel terzo set. I bergamaschi trovano il sorpasso sul 16-15 ma non trovano lo scatto per chiudere la pratica: gli ospiti vincono il terzo set e allungano il match.