«Potevamo fare un grosso balzo in avanti

ma questo pareggio non mi preoccupa» L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, commenta il pareggio casalingo contro il Chievo: «Noi siamo stati un po’ più lenti del solito e il Chievo è stato bravo a chiuderci gli spazi».

«Oggi (domenica 17 marzo, ndr) era una partita che poteva permetterci di fare un grosso balzo in avanti, ma quando non sei al massimo può succedere anche di non raggiungere l’obiettivo che ti eri prefissato. Questo pareggio comunque non mi preoccupa perché so che in campionato devi essere in grado di giocare su alti livelli sino alla fine e quello di oggi è un punto che ci permette di fare un passo in avanti». Così Gian Piero Gasperini, ai microfoni di «Sky Sport», ha commentato il pareggio casalingo, 1-1 il finale di gara, contro il Chievo. «Questo tipo di gare sono molto difficili e non semplici da interpretare. Abbiamo fatto molta più fatica del solito e quindi questo pari va benissimo – ha poi continuato –. Noi siamo stati un po’ più lenti del solito e il Chievo è stato bravo a chiuderci gli spazi. Mi spiace solo che nonostante le buone occasioni create non siamo riusciti a trovare la rete – ha infine concluso –. Io so che in questo periodo della stagione possono esserci dei momenti di calo e che in futuro potranno trasformarsi in una nuova ripartenza».

