Presentata la 24ª Granfondo Gimondi. La Maglia celebrativa è quella della Sedrinese

I numeri saranno importanti, considerando che è appena finita l’emergenza Covid e che la presenza di appassionati provenienti dall’estero sarà meno consistente: per iscriversi c’è tempo fino al 16 aprile, ma si può già dire che l’obiettivo dei tre mila iscritti è molto vicino. Il format è il solito, con i tre percorsi immersi nelle nostre vallate: corto di 89,4 km, medio di 128,8 km e lungo di 162,1 km .

Norma Gimondi: «Riaccesa la passione per la bici»

Alla presentazione, nella bellissima installazione all’esterno della sede di Bpm, c’era naturalmente la figlia, Norma Gimondi, vicepresidente di Federciclismo: «In questi due anni incontrando tante persone che mi raccontavano un episodio o un aneddoto della vita con papà, mi sono accorta di come sia davvero entrato nel cuore e nella vita degli appassionati di ciclismo. La Granfondo è un appuntamento importante anche per la nostra federazione. Sono stati due anni difficili. Ma la passione per la bicicletta si sta riaccendendo».