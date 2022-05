Primavera Atalanta, beffa recupero: Cisse-gol, ma passa la Juventus

Ancora i fatali minuti di recupero. Come già nella finale di Coppa Italia, la Primavera esce dalla corsa scudetto, battuta dalla Juventus 2-1 a Sassuolo martedì 24 maggio nei quarti di finale dei playoff. Decisivo il gol realizzato dall’attaccante bianconero Cerri al 92’ che sancisce l’eliminazione dei nerazzurrini. Una beffa doppia per la Primavera che a quattro minuti dalla fine era virtualmente in semifinale grazie all’1-1 firmato dal solito Moustapha Cisse. Il pareggio avrebbe permesso alla squadra di Brambilla di proseguire la corsa e affrontare la Roma per la caccia alla finale.