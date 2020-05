Primo allenamento per Sportiello

Atalanta, torna in campo dopo il Covid Positivo il 20 marzo e il 22 aprile, negativo il 7 maggio, il portiere nerazzurro è tornato ad allenarsi al Centro Bortolotti di Zingonia.

In casa Atalanta, lunedì 11 maggio, c’è stato il primo allenamento individuale anche per Marco Sportiello, unico contagiato dal Coronavirus della rosa a disposizione di Gasperini. Il portiere, già in quarantena nella propria abitazione di Urgnano, si è regolarmente presentato al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia per le sessioni sul campo a turni di 4 giocatori dopo la negatività ai due tamponi in 48 ore annunciata il 7 maggio scorso. Sportiello, in campo nell’ottavo di ritorno di Champions League a Valencia il 10 marzo, era stato trovato positivo la prima volta il 20 di quello stesso mese e confermato tale il 22 aprile dopo la non positività al terzo tampone.

