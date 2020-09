Primo test dell’anno per l’Atalanta

Finisce 4-1 contro la Pro Sesto L’amichevole di allenamento a porte chiuse al centro Bortolotti nel pomeriggio di sabato 12 settembre.

Finisce 4-1 la prima amichevole dell’Atalanta contro la Pro Sesto. I nerazzurri sono scesi in campo alle 15 di sabato 12 settembre per il primo test dell’anno, al centro Bortolotti, contro la formazione che milita in Serie C. Il match è stato a porte chiuse.

Ieri, la squadra ha svolto due sedute: in mattinata hanno lavorato tutti, nel pomeriggio solo i nazionali che sono tornati nei giorni scorsi (compreso Pasalic, ultimo a rientrare a Zingonia, proprio ieri), mentre Gomez e gli altri hanno riposato. In tutto ciò, all’appello mancano i positivi, mentre Ilicic prosegue con il proprio programma personalizzato e Miranchuk continua a lavorare a parte, come Pessina: il russo è alle prese con una lesione al tendine dei flessori che lo terrà fuori ancora per un mese circa, il brianzolo con una lussazione alla rotula che lo costringerà a uno stop più lungo. Anche Gollini è infortunato: la lesione subtotale del crociato posteriore lo rende indisponibile per la prima parte della stagione.

