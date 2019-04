Proteste al San Paolo, punito Gasperini

Ammenda di diecimila euro con diffida La decisione del giudice sportivo, che lunedì è stato anche allontanato dalla panchina.

Ammenda di diecimila euro con diffida all’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, per le proteste contro l’arbitro durante la partita di lunedì 22 aprile al San Paolo contro il Napoli (è stato anche allontanato dal campo). Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A, che ha anche squalificato dieci i calciatori, tutti per una giornata: si tratta degli espulsi Milinkovic-Savic e Luis Alberto (Lazio), di Faragò (Cagliari) e dei diffidati Baselli (Torino), Ciano (Frosinone), Cionek (Spal), Cristante e Zaniolo (Roma), Locatelli (Sassuolo), Veloso (Genoa). Per Milinkovic-Savic anche ammenda di diecimila euro. Tra i dirigenti, ammenda di cinquemila euro con diffida ad Andrea Carnevale (Udinese).

