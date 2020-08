Psg, si è infortunato anche l’allenatore

In bilico la sua presenza contro l’Atalanta Il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel ha subito una distorsione alla caviglia sinistra, con frattura, durante un allenamento.

Dopo gli infortuni di Kylian Mbappè e Marco Verratti, il Paris Saint-Germain «perde» anche il proprio allenatore. «Thomas Tuchel - comunica il club francese sul proprio sito - ha subito una distorsione alla caviglia sinistra con una frattura del quinto metatarso durante un allenamento». Secondo «L’Equipe», la presenza di Tuchel in panchina nel match di Champions contro l’Atalanta, in programma mercoledì prossimo, potrebbe essere in dubbio.

Thomas Tuchel a été victime hier soir d'une entorse de la cheville gauche avec fracture du 5ème métatarsien lors d'une séance de sport. pic.twitter.com/uU848oP9RM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 7, 2020

