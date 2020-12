Regalare «Corner» a Natale - Le offerte

L’«Atalanta» come non l’avete mai letta Da lunedì 7 dicembre l’abbonamento si potrà regalare risparmiando: 6 mesi a 15 euro, 12 a 30 euro, 24 mesi con 50 euro.

«L’Atalanta come non l’hai mai letta», dice lo slogan di Corner. Se conoscete qualcuno che non ha mai letto l’Atalanta come la scriviamo su Corner, allora Natale può essere una buona occasione per mettere un abbonamento a Corner - la sezione del sito de L’Eco di Bergamo che propone approfondimenti e analisi dedicati all’Atalanta - sotto l’albero di un amico o un familiare. Le offerte per regalare Corner a Natale saranno attive da domani pomeriggio alla pagina https://scopricorner.ecodibergamo.it.

E sono offerte molto vantaggiose, dato che la tariffa annuale «ordinaria» di Corner è di 38,5 euro. Per regalare un abbonamento di 6 mesi (ovviamente, trattandosi di un regalo, nessuna formula prevede il rinnovo automatico) si dovranno pagare soltanto 15 euro. L’abbonamento annuale costerà invece 30 euro mentre con 50 euro si potranno regalare 2 anni di abbonamento a Corner, dunque risparmiando 27 euro sul prezzo pieno.

Chi vorrà regalare Corner dovrà ovviamente essere preventivamente registrato sul sito de L’Eco di Bergamo, e si potranno sottoscrivere anche più abbonamenti da regalare.

Per accedere a queste offerte non sarà necessario essere già abbonati e una volta completato l’acquisto il regalo sarà recapitato al destinatario via mail, con un testo personalizzato, nel giorno e nell’ora che sarà indicata al momento dell’acquisto.

Oggi (domenica 6 dicembre), intanto, su Corner spazio alla partita dell’Atalanta a Udine. Alle 6, come sempre, pubblicheremo la «preview» tattica del match, curata da Gianluca Besana. Poi, dopo la partita, l’editoriale di Roberto Belingheri e le discussioni sul gruppo Facebook di Corner, che ora conta 2.886 iscritti.

