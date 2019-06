Remer, addio ai playoff a testa alta

Troppo forte la corazzata Treviso Stop nelle semifinali-playoff per la Remer sconfitta in gara 4 al PalaFacchetti, da Treviso che chiude la serie sul 3-1. Finale 78-57. Niente exploit, dunque, per i trevigliesi usciti comunque di scena dopo una stagione sportiva sicuramente straordinaria.

La squadra del presidente Gianfranco Testa (278 gare al timone del sodalizio, complimenti) ha ammainato bandiera contro avversari assai più competitivi, praticamente in ogni ruolo. Anche con Treviso la squadra di casa si è battuta al limite delle energie gettando nella mischia grinta e cuore sino alle battute finali. Tre i remerini in doppia cifra: Pecchia (16) Caroti (12) Nikolic (10).

Si parte e per qualche minuto le contendenti sono punto a punto. Verso la metà della frazione Treviso racimola qualche canestro in più approfittando di un paio di sbavature in difesa degli avversari. E’ Nikolic il miglior cecchino con 7 punti nelle file trevigliesi. Al 10’ il tabellone certifica un 22-28. Si riprende e Treviso vola subito: in 1’ e mezzo va a +12 (22-34). I padroni di casa, però, reagiscono e nei minuti successivi recuperano 7 lunghezze (29-34). Ma Treviso riacquista un buon vantaggio in virtù di due triple firmate dal rientrante Logan e Uglietti andando all’intervallo lungo sul 42-34.

Alla ripresa delle ostilità gli ospiti volano al punto di portarsi sul +15 intorno al 25’ chiudendo il terzo periodo 59-42. Più o meno sul medesimo copione l’ultimo quarto: sempre protagonista i trevigiani mentre la Remer, evidentemente molto affaticata, non riesca a reagire nella maniera giusta. Ancor prima della sirena i numerosi tifosi scattano in piedi per applaudire calorosamente giocatori e staff tecnico (in testa coach Adriano Vertemati che voci lo candiderebbero alla guida di Cantù).

© RIPRODUZIONE RISERVATA