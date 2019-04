Remer, blitz scontato con Tortona

Blindata la terza posizione Tutto secondo pronostico: blitz della Remer in trasferta contro un Tortona demotivato dalla classifica già acquisita ad un turno dal termine della regular season.

Non così per i trevigliesi che in virtù della vittoria (il finale) consolidano il terzo posto in attesa dei risultati delle compagne di viaggio Bergamo e Rieti. Remer sul parquet del palasprt di Voghera sempre in vantaggio e puntualmente attenta nel rispondere al meglio nei tentativi di rimonta degli avversari.

Gigantesco watusso Borra, autentico re dei rimbalzi (18) e autore di ben 16 punti. Altrettanto bravo Nikolic (27 punti dei quali 7 dalla grande distanza su 11 tentativi) seguito dallo statunitense Roberts (12) e a tratti da Reati (11). Non al meglio Pecchia (5) e Caroti (4). In ogni caso la Remer ha presentato un collettivo caparbio deciso a sfruttare in maniera adeguata la bontà offerta dal calendario. Inoltre, come da copione, coach Adriano Vertemati ha effettuato cambi oculati gestendo pertanto al meglio le pedine a disposizione. I parziali: 17-24; 34-43; 56-62 e 73-83.

Dalle cifre si noterà che capitan Pecchia e compagni hanno avuto qualche difficoltà unicamente nella terza frazione. Prossimo appuntamento al PalaFacchetti proprio contro la citata Rieti: qui la posta in palio varrà il doppio per entrambe le contendenti (nel match dell’andata prevalse il quintetto laziale per 59-57).

