Remer contro il Siena di Marino

Bergamo ospita la Roma di Hollis Remer in campo stasera alle 20.30 a Siena e per la Bergamo Basket appuntamento domani contro la Roma.

Anticipa sabato 17 novembre la Remer in trasferta a Siena (il via alle 20,30). A sentir parlare di Siena va da sé coniugare il team toscano con Tomaso Marino, il talentuoso regista dalle mani caldissime trasferitosi in estate da Treviglio dopo sette annate di certificati successi. Un avversario per la formazione orobica di media portata con all’attivo quattro vittorie e tre sconfitte. La Remer va alla ricerca di quel blitz che le farebbe abbandonare di colpo la zona rossa della classifica. Esistono le premesse al pensiero del successo di domenica scorsa nientemeno che sul parquet dell’allora capolista Agrigento. Si spera nella continuità di Nikolic, già in doppia cifra in Sicilia nonostante fosse arrivato nella cittadina della Bassa soltanto a metà settimana. Così come le conferme di Pecchia (in forma smagliante) e dello statunitense Roberts.

Domenica 18 novembre, invece, la Bergamo Basket ospita alle 17 al palasport di piazzale Tiraboschi, la Leonis Roma nelle cui fila milita Hollis . Si proprio il maggior protagonista della miracolosa salvezza d’inizio maggio. Riuscire a bloccare o anche solo limitare le estrose giocate dello statunitense equivarrebbe aggiungere la sesta vittoria nelle otto gare in calendario. Blindando i punti in palio la formazione di coach Dell’Agnello consoliderà la seconda piazza della graduatoria. Una posizione non annunciata nemmeno lontanamente in estate ma che col passare del tempo si va concretamente consolidando. Ai tifosi, sempre più numerosi sugli spalti dell’arena cittadina, il compito di fortificare il fattore campo. Squadra al completo contro la compagine capitolina, piazzata al centro con ambizioni che guardano ai playoff.

