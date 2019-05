(Foto by Cesni)

Remer da sogno: stop al favorito Treviso

Domenica possibilità di pareggiare i conti Stop al favorito Treviso, dopo i due precedenti ko dell’andata. È una Remer strabiliante quella che si impone al PalaFacchetti in gara 3 della semifinale playoff per la promozione nella massima serie nazionale.

Treviso, capolista in regular season dell’altro girone, abbassa desolatamente la testa contro avversari concentrati e determinati all’inverosimile sin dalle battute iniziali. Autentici protagonisti Nikolic, Borra e Pecchia. Ma tutte le pedine schierate dall’allenatore hanno giostrato in maniera maiuscola. Finisce con l’eloquente successo per 71-60.

Punto a punto sino al 5’ dopodiché è la Remer ad allungare grazie a un paio di canestri di Borra e a un gioco da 2+1 di Pecchia. Treviso soffre in avanti anche perché la difesa dei padroni di casa è delle più arcigne. La frazione iniziale termina 18-12. Trascorre metà del tempo e i trevigliesi si ritrovano a condurre di 15 lunghezze (30-15). Un paio di triple in rapida successione: una di Nikolic, l’altra di Caroti costringono il coach di Treviso a ricorrere al 1’ di sospensione. Segue il parziale di una decina di punti con Nikolic e Borra sugli scudi. Al riposo lungo la Remer va con il considerevole margine di 18 punti (40-22).

Nessuna reazione di Treviso al rientro dagli spogliatoi. All’opposto è il team di coach Vertemati a rimpolpare il già considerevole margine. A metà tempo il tabellone indica 55-29 con il terzetto Nikolic-Borra-Pecchia a infiammare il folto pubblico dagli spalti. Risultato al 30’: 61-39 da non credere. Nell’ultimo quarto per Treviglio, si tratta di controllare al meglio la favorevole situazione. Naturalmente gli avversari tentano l’impossibile riuscendo però, a contenere la sconfitta in termini quanto meno più onorevoli. Alla sirena le meritate ovazioni dei supporter.

E adesso sotto con gara 4 in programma domenica 2 giugno, di nuovo al PalaFacchetti.

