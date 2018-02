Remer, importante vittoria su Cagliari

Bergamo, fa male il Ko a Roseto Vittoria della Remer in chiave salvezza; Bergamo, viceversa, superata a Roseto (94-85) aggrava la posizione in classifica.

Cominciamo dal team che ha blindato la preziosa posta in palio superando al PalaFacchetti, il Cagliari per 91-84. Un successo, in pratica, mai messo in discussione in virtù di una prestazione positiva con sbavature ridotte all’osso. Soltanto nel terzo quarto i trevigliesi hanno concesso troppo ai cagliaritani. Poi, però, nell’ultima frazione capitan Rossi e compagni hanno ripreso a marciare in maniera consistente costringendo gli avversari a forzare i tiri a canestro. Gran parte dei meriti per il felice esito del match da attribuire, questa volta, a mani calde Marino (23 punti) e Woskuil (21) con alte percentuali dall’arco. In doppia cifra, comunque, pure Pecchia (11 punti e 10 rimbalzi) e un buon Easley (9 rimbalzi).

Esce male dalla sfida per salvaguardare la categoria Bergamo che perdendo a Roseto degli Abruzzi si è fatta agganciare dallo stesso club abruzzese in fondo alla graduatoria dove si trova anche Orzinuovi sconfitto tra le mura amiche da Ferrara). Bene il quintetto di coach Ciocca sino all’intervallo lungo (21-27 e 21-22). Ma nel successivo quarto il tracollo subendo un passivo di dieci lunghezze. La squadra orobica era riuscita a contenere il passivo sull’ 85-80 a 5’ dal suono della sirena. Ma da quell’istante i locali, sorretti da un tifo infernale, hanno di colpo reagito acquisendo l’importante posta in palio. Hollis (18) Solano (17) e Fattori (16) i migliori sostenuti da Sergio (14). Unica nota lieta è che Bergamo ha ancora dalla sua la differenza canestri su Roseto come dire che se la regular season si fosse conclusa adesso a retrocedere subito sarebbero gli avversari affrontati domenica.

