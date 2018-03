Remer-Roma quasi uno spareggio

Per Bergamo altra finale salvezza Partita di fuoco domenica al PalaFacchetti (ore 18) per la Remer di fronte all’ Eurobasket di Roma che la precede di un paio di lunghezze ma con un turno in più disputato. Trasferta, sempre domenica alle 18, pressochè impossibile sulla carta per la Bergamo Basket a Montegranaro, terza forza del torneo

Partita di fuoco domenica al PalaFacchetti (ore 18) per la Remer di fronte all’ Eurobasket di Roma che la precede di un paio di lunghezze ma con un turno in più disputato. Per le contendenti la posta in palio varrà il doppio per non rimanere ingolfati nella zona rossa. I trevigliesi contano sul certificato apporto dei tifosi encomiabili dagli spalti nel sostenere a fondo la squadra. Attenzione all’ex Cesana trasferitosi un mese fa nella capital perché insoddisfatto del proprio minutaggio sul parquet. Remer al completo se il lungodegente Borra è da considerare difficilmente recuperabile per il resto della corrente stagione sportiva. Nel match dell’andata prevalse Roma in maniera del tutto agevole.

Trasferta, sempre domenica alle 18, pressochè impossibile sulla carta per la Bergamo Basket a Montegranaro, terza forza del torneo. Non è ancora stata smaltita in pieno l’ amarezza per la sconfitta nel supplementare di giovedì sera al PalaNorda contro la capolista Fortitudo Bologna. Delusione, del resto, profonda specie al pensiero di come sia stata gestita l’ultima azione con punteggio sul 74 pari e con rimessa nelle mani di Bergamo.

Da auspicare che capitan Ferri e compagni ribaltino i pronostici sfavorevoli della vigilia. Rimandare di domenica in domenica il successo non è certo la miglior medicina in chiave salvezza. Nel match del girone ascendente Montegranaro si impose con lo scarto di dodici lunghezze. Rispetto a quella gara Sacco ha il vantaggio, rispetto a Ciocca, di disporre degli acquisti invernali Hollis e Laganà e scusate se è poco.

