Remer, secondo ko a Treviso

Venerdì si gioca al PalaFacchetti Treviso si aggiudica anche la seconda partita. Niente da fare, dunque, per la Remer che, tuttavia, ha tenuto testa alla più quotata avversaria sino a metà dell’ultima frazione. Risultato: 75-65.

C’è parecchia tensione al via: evidentemente si fa sentire l’importanza della posta in palio in entrambe le sfidanti. Pensate che il primo canestro arriva dopo 4’ ed è di Treviso. Per la Remer è capitan Pecchia che sigla dopo 60 secondi un 1 su 2 ai liberi. Si segna sempre poco tanto che al 10’ è 15-10 per i trevigliesi. Da segnalare la prodezza allo scadere di Pecchia che realizza la bomba addirittura da metà campo!.

Riprende alla grande la Remer che arriva a +8 a metà frazione. Artefici del periodo ottimale sono Caroti (l’eroe di gara 5 col Verona) e ancora Pecchia. Reagiscono i locali affidandosi soprattutto ai tiri dalla grande distanza. La sirena del riposo lungo fissa il risultato sul 33-33. A prevalere, sino a quell’istante è l’equilibrio: al miglior tasso tecnico di Treviso la Remer fa appello ad una maggiore determinazione dell’intero collettivo. E il copione non cambia nella terza frazione.

Treviso e Remer si fronteggiano a ripetizione punto a punto. Primeggiao, per Treviglio, D’Almeida. 53-53 al 30’. Il quarto tempo si apre subito con la preziosa bomba di Nikolic. Purtroppo è un fuoco di paglia. Treviso sorretto dagli oltre 4 supporter racimola tre-quattro canestri che lo porta sopra di 8 punti. Treviglio, a metà della frazione, perde per un fallo tecnico nientemeno che Roberts. Trevigiani in fuga con +13 (71-58) a 1,30 dal termine. Finisce, come detto, 75-65. E adesso sotto con gara 3 in programma venerdì al PalaFacchetti, con la Remer che potrà avvalersi del suo caloroso pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA