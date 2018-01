Atalanta, dall’Udinese ipotesi Perica

Partita, per ora la nebbia non preoccupa La nebbia presente in queste ore a Bergamo non sembra mettere a rischio la partita prevista in serata al Comunale, match attesissimo di Coppa Italia tra Atalanta-Juventus. Nel frattempo ci sono novità di calciomercato con un’ipotesi sempre più concreta di Perica in arrivo dall’Udinese e la possibile dipartita di Riccardo Orsolini.

Dopo 11 presenze e un gol dall’inizio della stagione, l’avventura Perica con l’Udinese potrebbe terminare. Il giocatore piace molto all’Atalanta che ha già allacciato i rapporti con l’Udinese. Secondo gianlucadimarzio.com la trattativa è in corso, e le parti sono in continuo contatto con i bianconeri, però, che vorrebbero evitare di cedere il classe ’95 in queste ultime ore del calciomercato.

Oltre a Perica, attenzione anche per la possibile dipartita di Orsolini. La notizia si fa sempre più concreta e dopo l’ultimo impegno a Bergamo, mercoledì sono previste le visite mediche. Pare che l’accordo sia ormai stato definito e la Juve avrebbe dato il benestare allo spostamento del giocatore.Riccardo Orsolini, in prestito biennale all’Atalanta dalla scorsa estate, tornerà quindi alla Juventus che lo girerà al Bologna. L’Atalanta, pur poco propensa a lasciar andare via l’ex Ascoli, approdato in nerazzurro con la formula del prestito biennale, alla fine ha deciso di accontentare il ragazzo.

