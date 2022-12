Rientro possibile per Hateboer e Pasalic. Scalvini c’è con l’Az Alkmaar, Demiral no

Mercoledì 28 l’Atalanta ha svolto un allenamento pomeridiano. A Zingonia ha lavorato ancora a parte Merih Demiral che è alle prese con una infiammazione al ginocchio sinistro e che con ogni probabilità salterà l’Az. Mario Pasalic che era fermo ai box per influenza, è in ripresa, e ha lavorato un po’ a parte. Hans Hateboer che aveva saltato il match contro il Betis per un problema al ginocchio sinistro (elongazione al collaterale per la precisione), come il giorno prima, ha lavorato ancora parzialmente con il gruppo.

Ultimo serio test prima della ripresa del campionato

Sia Pasalic, sia Hateboer sono in dubbio per la sfida contro il team olandese. Rispetto al match con il Betis, in più c’è Giorgio Scalvini che aveva saltato per febbre l’ultima amichevole: il giovane difensore, che piace a moltissime big europee, dovrebbe essere impiegato, anche se magari a partita in corso. Essendo l’ultimo serio test prima della ripresa del campionato il 4 gennaio (l’amichevole di venerdì 30 a Zingonia contro il Crema, Serie D, non fa testo in tal senso) è probabile che mister Gasperini presenterà uno schieramento molto competitivo già in ottica Spezia. In attacco dovrebbero giocare titolari Zapata e Lookman.