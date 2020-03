Atalanta-Sassuolo, i rimborsi dei biglietti

Si potranno ottenere finita l’emergenza Rimborsi anche per chi non si è potuto presentare al punto vendita. Martedì 17 marzo l’Atalanta ha comunicato la decisione di prorogare la possibilità di rimborso dei biglietti per Atalanta-Sassuolo.

Si tratta della partita del 23 febbraio poi rinviata: inizialmente, la deadline per la richiesta era l’11 marzo. La situazione attuale, però, aveva impedito gli spostamenti a molti di quelli che avrebbero dovuto presentarsi al punto vendita dove avevano acquistato il tagliando. Per risolvere il problema il club nerazzurro, ieri, ha detto che è ancora possibile ottenere il rimborso: gli interessati dovranno conservare il biglietto e presentarlo quando sarà terminata la situazione d’emergenza.

Al momento, non sono state comunicate date: si attende di capire quali saranno gli sviluppi. Anche le modalità verranno rese note con un nuovo comunicato. Il problema non riguarda chi aveva acquistato online il tagliando: in quel caso, il rimborso è stato automatico, tramite il riaccredito dell’importo sulla carta di credito utilizzata per pagare.

