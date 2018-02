Rimonta Atalanta atto secondo

Battere la Juve va oltre il tabù Mercoledì 28 febbraio in campo a Torino per ribaltare l’1 a 0 dell’andata e scrivere un’altra pagina di storia della società conquistando la finale di Coppa Italia.

Operazione rimonta, parte II. Dopo quella finita male a pochissimo dal termine contro il Borussia Dortmund in Europa League, è tempo di cercare una nuova impresa in casa Atalanta. Mercoledì 28 febbraio alle 17,30 la banda di Gasperini va a far visita alla Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo l’1-0 deciso dal gol di Higuain in apertura e dall’errore dal dischetto del Papu Gomez all’andata. Servirà vincere e non basterà nemmeno un 1-0, missione ancora più dura contro una squadra che i nerazzurri non battono da quasi 30 anni in campionato, mentre in Coppa Italia c’è il precedente incoraggiante del 2004-2005 con l’impresa dei 5 gol di Lazzari. Il rinvio del match della scorsa domenica lascia qualche dubbio: chi ne avrà giovato di più? Difficilissimo a dirsi, forse la squadra più tecnica, la favorita, nonostante l’Atalanta fosse stata pronta a scendere in campo con le seconde linee.

Qualche critica è arrivata per la scelta di Gasperini da chi è in lotta con la Juventus per la vittoria del campionato: il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa della vigilia ha detto la sua sulle accuse di «Scansopoli» da parte di chi affronta la Vecchia Signora. Eppure non pare troppo complicato comprendere che per l’Atalanta in questo momento conta più questa partita che in caso di passaggio del turno significherebbe finale, un altro appuntamento con la storia. Affrontare l’Europa League da “scansopoli” è grave, così come lamentarsi ogni tre per due. In ottica formazione l’Atalanta vedrà in campo tutti i suoi titolari tranne Toloi, appiedato da un turno di squalifica e sostituito da Palomino: l’unico che non sarà del match è Petagna, sempre alle prese con un problema muscolare. In casa Juventus, invece, Higuan al massimo partirà dalla panchina, mentre non saranno della sfida Cuadrado, De Sciglio e Bernardeschi.

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Machisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro. All. Allegri.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez. All. Gasperini. Arbitro: Fabbri di Ravenna.

