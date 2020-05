Rinviata la Camminata Nerazzurra

L’anno scorso in 16mila alla partenza Dopo 13 edizioni consecutive, la Camminata Nerazzurra che si doveva tenere il 6 giugno conoscerà giocoforza uno stop a causa della terribile infezione.

Dopo 13 edizioni consecutive, la Camminata Nerazzurra conoscerà giocoforza uno stop a causa della terribile infezione. I 200 volontari chiamati dal Centro coordinamento Amici dell’Atalanta erano da un paio di mesi al lavoro per allestire la manifestazione che di anno in anno si è arricchita di un plotone di partecipanti e che nell’edizione del giugno scorso aveva toccato quota 16 mila. Già pronte le magliette celebrative autografate, questa volta, nientemeno che da Gian Piero Gasperini (a precedere il mister nerazzurro erano stati Glen Stromberg, Gian Paolo Bellini, Cristian Raimondi e Papu Gomez). Si era fissata la data del 6 giugno con partenza e arrivo (come da tradizione) sul Sentierone nel centro città. Le magliette verranno messe in naftalina per ripresentarle, comunque, a data ancora da decidere.

«Anche se a gran malincuore – sono parole di Marino Lazzarini, instancabile presidente degli “Amici” da un paio di lustri – abbiamo dovuto arrenderci di fronte all’emergenza coronavirus. Una cosa è tuttavia certa: l’evento prima o poi lo rimetteremo in pista. Pensate che le richieste di iscrizioni stavano confluendo in maniera copiosa. Del resto le magliette che consegniamo a tutti coloro che si presentano al via fanno ormai parte di una preziosa e irrinunciabile collezione». Da sottolineare, inoltre, l’aspetto sociale e benefico dell’imponente manifestazione visto che più di mezzo milione di euro sono stati devoluti a oggi a diverse istituzioni e onlus del territorio.

