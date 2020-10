La Curva Nord tricolore per la Nazionale a Bergamo (Foto by Ansa)

Nazionale, positivo El Shaarawy

Gli azzurri a Bergamo: pronti a giocare È Stephan El Shaarawy il giocatore positivo nella Nazionale di Roberto Mancini, che domani sera sarà impegnata a Bergamo con l’Olanda per la Nations League.

Un caso di positività al Coronavirus anche tra gli azzurri della nazionale di Roberto Mancini: lo ha annunciato il medico della nazionale, Andrea Ferretti, alla vigilia della partita con l’Olanda che si giocherà a Bergamo. Si tratta di Stephan El Shaarawy, «il cui tampone è a bassa carica, e potrebbe anche essere un falso positivo».

«Si tratta di un tampone a bassa carica - ha detto il medico della Nazionale, Andrea Ferretti, prima della conferenza stampa di Mancini e Chiellini - Tutto il gruppo squadra è stato ritestato e il giocatore ha fatto anche un test sierologico, che è stato negativo, per cui potrebbe anche trattarsi di un falso positivo. Il ragazzo comunque sta bene». L’allenamento questa sera a Bergamo si svolgerà con il distanziamento.

«Non siamo sorpresi da questa escalation di casi, dobbiamo andare avanti. Noi calciatori sappiamo di andare incontro a rischi, e siamo pronti a correrli». ha detto poi Giorgio Chiellini, nella conferenza stampa azzurra alla vigilia di Italia-Olanda. «Dobbiamo andare avanti perché sappiamo che il calcio è un movimento economico, e per il valore sociale che sappiamo avere: nelle prossime settimane ci saranno altre chiusure, e credo il calcio sia importante per la gente».

«La formazione? Dopo i tamponi...». Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, prova a sdrammatizzare il momento degli azzurri, che, alla vigilia della sfida di Nations League contro l’Olanda, hanno visto slittare l’allenamento del pomeriggio per la positività, con bassa carica, di Stephan El Shaarawy. «Speriamo che sia un falso positivo... - sottolinea l’ex allenatore di Inter e Fiorentina in conferenza stampa - Un pò di distrazione questo te lo dà, ma non tanto. Bergamo? Ci sarebbe piaciuto essere qui anche con la gente, con una situazione perfetta, già a posto. Non lo è ma ci fa piacere essere qua».

Tra i mille spettatori di Italia-Olanda, quarto turno di Nations League, in programma mercoledì 14 ottobre alle 20.45 a Bergamo, ci sarà anche una delegazione di medici e infermieri degli ospedali Papa Giovanni XXIII e Humanitas e dei 243 sindaci della Provincia, a rappresentare la popolazione di un territorio simbolo per il prezzo pagato in termini di vittime durante la fase più dura, in primavera, della pandemia da Covid-19. In segno di solidarietà e vicinanza alla città, la curva Nord, che rimarrà deserta, sarà allestita con un grande tricolore. Italia-Olanda sarà trasmessa in diretta su Rai1 dalle 20.35, subito dopo il Tg1.

Nel frattempo si è svolta regolarmente nella giornata di martedì 13 ottobre la conferenza stampa di Frank De Boer che vuole che la sua Olanda affronti l’Italia con un atteggiamento diverso rispetto all’andata di settembre, quando lui non era ancora ct e gli azzurri vinsero 1-0. «Dobbiamo essere migliori, quando abbiamo la palla dobbiamo fare la nostra gara. dobbiamo vincere i duelli a centrocampo e non inseguire sempre il gioco come è successo all’andata» ha detto De Boer.

«All’epoca non c’ero, ma l’Olanda non reagì mai, era sempre uno o due passi in ritardo. L’Italia la surclassò per 70 minuti, vincendo meritatamente. Dobbiamo giocare in modo diverso», ha chiarito de Boer a Bergamo, alla vigilia della sfida di Nations League. «Il Gruppo è ancora aperto, tutto è possibile - ha aggiunto l’ex allenatore dell’Inter, spiegando di avere «grande rispetto» per il collega Roberto Mancini e di «apprezzare molto lo stile offensivo dell’Italia, gioca con molti giocatori offensivi. E poi ci sono Jorginho e Verratti, il tipo di giocatori che mi piacciono, con grande tecnica e grande cuore».

